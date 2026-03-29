Norte Argentino en Semana Santa: destinos, eventos y celebraciones que no te podés perder

Semana Santa es el momento ideal para descubrir todo lo que pasa en el país con una agenda de fiestas y eventos para todos los gustos. El norte del país ofrece una nutrida agenda de celebraciones tradicionales, ferias, actividades culturales, música y gastronomía en distintos puntos de las provincias.

Jujuy

Jujuy ofrece el calendario de Semana Santa “Devoción en las Alturas” destacando el arte, la Fe y la tradición de Jujuy, con distintas actividades en la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas.

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Salta

La provincia ofrece más de 20 actividades por día, incluyendo, en las distintas localidades, experiencias de turismo religioso y cultural. Entre ellas, se destacan el Viacrucis Viviente (Chicoana), Viacrucis Gaucho (Metan), y la Quema de Judas (Cachi).

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Tucumán

En los Valles Calchaquíes se llevará a cabo la representación de Jesús en su Camino al Calvario y la Vida y Pasión de Dios Hombre. Mientras que en San Pedro de Colalao se realizará la representación de la Pasión de Jesús junto con otras actividades en la Gruta de Lourdes.

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La Rioja

Se destaca la peregrinación al Señor de la Peña en el Paraje El Barreal, Arauco.

Visitas a las distintas estaciones del Cable Carril en la localidad de Chilecito. También paseos culturales y museos en la ciudad de La Rioja , visitas y actividades en distintas bodegas.

El Parque Nacional Talampaya se encuentra abierto durante la noche para apreciar el cielo desde allí (astroturismo).

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Catamarca

En la localidad de Andalgalá se llevará a cabo la tradicional Gran Humita de Semana Santa. También Tinogasta propone una variada agenda de actividades como el taller “Sabores Ancestrales: Api Zapallo” .

En San Fernando del Valle se realizará Cantos y Sabores de Semana Santa. Además, se realizará un concierto coral completando una propuesta que integra cultura, música y sabores locales.

En Belén, la Feria Cambalache reúne identidad andina con artesanos, productores y música local. Y Fiambalá invita a vivir la Cosecha de Luna Llena en Bodega Tizac y a disfrutar de termas nocturnas.

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Santiago del Estero

En la provincia se realizan diferentes eventos religiosos y culturales como el Vía Crucis de Violines en la Iglesia San Francisco o el Encuentro Nacional de Artesanos en el Parque Oeste. En las Termas de Río Hondo se llevará a cabo el Vía Crucis viviente en Parque Güemes.

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