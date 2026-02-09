La ciudad de Salta suma nuevas cuadras para el estacionamiento gratuito

La municipalidad de Salta sigue desarrollando acciones para mejorar la circulación y organización en las calles; ahora los vecinos tendrán todavía más espacios para de manera gratuita en diferentes puntos de la ciudad, ya que se llegaron a las 100 cuadras verdes.

Los últimos cordones se pintaron en calles clave como Mendoza, Alvear, Zuviría, Mitre, Balcarce y Güemes. Estas zonas están pensadas para que el tránsito fluya mejor y Salta esté cada día más organizada.

"Entendemos que hay zonas en las que hay que ampliar el estacionamiento para reorganizar el tránsito en la ciudad. Todo esto lo hacemos en el macrocentro, para descongestionar el estacionamiento en el mismo", dijo Matías Assennati, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe recordar que hay cordones pintados de verdes, rojo y amarillo que significan lo siguiente:

Rojo y Amarillo: prohibido estacionar y detenerse

prohibido estacionar y detenerse Blanco : permitido estacionar (respetar siempre lo que indique la cartelería)

: permitido estacionar (respetar siempre lo que indique la cartelería) Verde: estacionamiento gratuito

Desde el municipio solicitan a los conductores prestar atención a la nueva cartelería y ayudar a mantener este orden.

