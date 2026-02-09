Formalizan las designaciones del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional avanzó este lunes con la puesta en marcha operativa del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Mediante la publicación del Decreto 92/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de las máximas autoridades de este organismo descentralizado, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La normativa designa al doctor Ariel Waissbein como Director Ejecutivo del ente, otorgándole rango y jerarquía de Subsecretario. Asimismo, se nombró a Ezequiel David Gutesman como Subdirector Ejecutivo del organismo.

Entre sus funciones críticas se destacan:

Proteger las infraestructuras críticas de información.

Resguardar los activos digitales estratégicos del Estado Nacional.

Asegurar los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales.

*con información de MinutoUno

