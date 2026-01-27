La ANMAT prohibió el popular ungüento de origen boliviano "Mentisan"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país del popular ungüento mentolado boliviano y muy usado en las provincias de Salta y Jujuy.

Así quedó plasmado en las Disposicion 128/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Esta Disposición prohibió "el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto identificado como 'MENTISAN, ungüento mentolado. Industria Boliviana' hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones".

De acuerdo con la Anmat el producto se promocionaba como un remedio para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento según la normativa local. Dado que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración, la Anmat lo consideró potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo utilicen.

Más sobre: Salud.



