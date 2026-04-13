En lo que va del 2026, Salta reportó más de 17 mil casos de diarrea

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta notificó 17.074 casos de diarrea aguda en lo que va del 2026. En la última semana epidemiológica hubo 1.075 personas con esta enfermedad.

Desde la cartera sanitaria informaron además sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 12, comprendida entre el 22 y el 28 de marzo.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA):

Salmonelosis: No se notificaron casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 13.

Botulismo: No se registraron casos.

Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2

Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron casos.

Enfermedades zoonóticas

No hubo casos de araneismo. Acumulado: 8 casos

Se notificaron 9 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 186 casos.

Se notificaron 13 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 12 se registraron en el departamento Capital y 1 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 207 casos.

Hubo tres casos de ofidismo, dos de la especie Yarará y uno de la especie Cascabel. Acumulado: 33 casos

Se registró un nuevo caso de brucelosis. Acumulado 2 casos

No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 10 casos

No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 9 casos

Se notificó un nuevo caso de hantavirosis, alcanzando un acumulado de 14 casos. De este total, 11 corresponden a residentes del departamento Orán, 2 a San Martín y 1 a General Güemes. En cuanto a la distribución por sexo, el 85,7% de los casos corresponde a sexo masculino y el 14,3% a femenino. A la fecha se registran 4 defunciones: 2 corresponden a trabajadores de frontera, 1 a personal de Gendarmería Nacional y 1 se encuentra en investigación.

No hubo casos de psitacosis.

No hubo casos de leptospirosis.

No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

Dengue

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 1620 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 945 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 675 están en estudio.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 887 casos – Acumulado: 4941

Bronquiolitis en menores de 2 años: 135 casos – Acumulado: 1187

Neumonía: 172 casos – Acumulado: 1252

COVID-19: Hubo un nuevo caso - Acumulado: 5

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 37 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.

Hepatitis Virales

Se registró un nuevo caso en la SE 12. El acumulado anual es de 6 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se notificaron 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.

Actualmente hay 1 en estudio y 15 fueron descartados.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

No se notificaron nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 1 caso.

No se notificaron casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 2 casos.

No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 1 caso

No hubo casos nuevos de lepra. Acumulado: 4 casos

No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades inmunoprevenibles

No se notificaron nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 2 casos

Se registró 1 caso de varicela. El acumulado anual es de 57.

No se notificaron nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 4 casos

No hubo casos de sarampión.

No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

Se confirmó 1 caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 15 casos.

No se confirmó ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Sec. Prensa Salta

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