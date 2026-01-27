Tras ser rescatados devuelven a su hábitat natural a 25 loritos y nueve aves silvestres

Gendarmes del Escuadrón 52 “Tartagal” (Salta), mientras patrullaban por la Ruta Nacional N° 34, en el Paraje Senda Hachada, observaron a dos hombres ocultos entre la maleza. Inmediatamente se acercaron y detectaron que ocultaban 25 ejemplares de loros de la especie Amazona aestiva (habladores) dentro de tres cajas. La Fiscalía Penal de Embarcación dispuso la incautación de las aves y que los involucrados sean aprehendidos.

Por otro lado, en la provincia de Catamarca, gendarmes de la Sección “Santa María” dependientes del Escuadrón 23 “Tinogasta” acompañaron a la Delegación de Flora y Fauna en el Paraje Entre Ríos para la liberación de nueve aves silvestres que habían sido recuperadas del cautiverio. La restitución a su hábitat natural se realizó con éxito, garantizando la preservación de las especies protegidas en la región.

