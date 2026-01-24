Jaldo intervino la Caja Popular de Ahorros de Tucumán

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, tomó juramento este viernes por la mañana a las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

En ese marco, Guillermo Alfredo Norry asumió como interventor de la entidad, mientras que Antonio Daniel Bustamante fue designado subinterventor.

El Gobernador se refirió además a la iniciativa de renovar las autoridades de la Caja y aseguró que “no se debe confundir una decisión institucional con algo partidario”. Aseveró que su gestión “toma las decisiones institucionales en la Casa de Gobierno, entre el gobernador y el gran equipo que me acompaña. Nada tienen que ver los cambios en la Caja Popular con el peronismo ni con su interna; el peronismo sigue unido en Tucumán, no se equivoquen, son decisiones por el bien de las instituciones tucumanas”.

Por su parte, Norry adelantó cuál será su impronta de trabajo en la conducción de la Caja Popular: “Las expectativas son continuar trabajando, darle tranquilidad al personal de que vamos en pos de trabajar y de seguir dando a la Caja el perfil que siempre tuvo que tener, el rol social de asistencia a la provincia”.

Sobre las instrucciones de Jaldo, el nuevo interventor precisó que “el Gobernador pidió que prioricemos al sector social, el apego a la Carta Orgánica y a las políticas que emanen de la Casa de Gobierno a través del Poder Ejecutivo”.

