Confirman responsabilidad de un banco en el vaciamiento casi total de una cuenta

La Cámara Comercial de la ciudad de Buenos Aires confirmó, la sentencia que condenó a la entidad bancaria Banco Supervielle S.A. a reembolsar una suma de dinero e indemnizar por daño moral a una clienta jubilada a quien, en una serie de transferencias realizadas en apenas 22 minutos, le vaciaron casi por completo su cuenta bancaria.

Resaltaron que la entidad demandada no activó ninguna alerta tendiente a verificar la identidad de la titular de la cuenta frente a las transferencias que, a simple vista, excedían la actividad habitual de la misma, agregando que la obligación de control y seguridad surge de la normativa dictada por el BCRA, que establece que las entidades deben disponer de mecanismos de monitoreo transaccional de sus canales electrónicos de forma que adviertan y actúen oportunamente ante situaciones sospechosas.

Asimismo hicieron hincapié en la obligación que pesa sobre el banco, en su carácter de proveedor, de aportar al proceso todos los medios de prueba que obren en su poder para el esclarecimiento de los hechos, tal como lo establece el art. 53 de la ley 24.240.

El caso inició con la denuncia de la damnificada, quien expuso que le sustrajeron desde su cuenta $2.430.000 mediante seis transferencias consecutivas realizadas desde su cuenta hacia destinatarios desconocidos. Para los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez estas operaciones debieron ser alertadas por el banco.

Sentencia:

Más sobre: Judiciales.



