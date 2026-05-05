Convocatoria pública para cobertura de cargos en el poder Judicial de Catamarca

La Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca informó que, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Asociada en el ámbito del Poder Judicial —dispuesta mediante Acordada Nº 4809/2026— se ha abierto la convocatoria pública para la cobertura de los cargos de Director/a y Subdirector/a de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial (OCE).

Esta instancia constituye la primera etapa del proceso de modernización institucional, orientado a optimizar el servicio de justicia a través de la organización por procesos, la gestión por resultados y el uso eficiente de los recursos disponibles .

La OCE será el órgano central encargado de la planificación, dirección estratégica, coordinación operativa y seguimiento del sistema, en el marco de un nuevo modelo organizacional.

Perfiles requeridos

Para el cargo de Director/a podrán postularse profesionales con título universitario en Abogacía o en disciplinas vinculadas con la gestión, administración u organización (Administración, Contabilidad, Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería u otras afines), debiendo acreditar formación y/o experiencia relevante en gestión pública, organizacional o judicial.

Para el cargo de Subdirector/a será requisito excluyente poseer título de abogado.

En ambos casos, se valorarán especialmente competencias en:

planificación estratégica

conducción de equipos

organización de procesos

análisis de información para la toma de decisiones

experiencia en entornos institucionales complejos

Proceso de selección

El procedimiento se desarrollará conforme a criterios de publicidad, transparencia e idoneidad, e incluirá:

evaluación de antecedentes

prueba técnica

presentación de un proyecto de planificación

entrevista personal ante la Corte de Justicia

Las instancias técnicas tendrán carácter eliminatorio y estarán a cargo de un Comité de Evaluación especialmente conformado .

Inscripción

Las postulaciones deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica entre los días 6 y 7 de mayo de 2026.

La documentación deberá remitirse en formato digital a la siguiente casilla institucional: convocatoriaOGA@juscatamarca.gob.ar

Asimismo, los postulantes deberán completar el formulario de inscripción correspondiente, el cual forma parte del proceso y sistematiza la información de cada candidatura .

La inscripción será válida únicamente con el envío completo de la documentación requerida.

Todas las condiciones de la convocatoria y el texto completo de la Acordada Nº 4809/2026 se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web oficial del Poder Judicial de Catamarca: www.juscatamarca.gob.ar

Acordada N.º 4809

Formulario proceso selección

Más sobre: Catamarca.



