Facilitan la exportación de lana sucia con una nueva categoría para productores

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incorpora la categoría “Barraca de Campo”, destinada a establecimientos rurales que acopian su propia lana sucia.

Mediante la Resolución SENASA 44/2026 publicada hoy en el boletín oficial, se busca fortalecer la competitividad del sector ovino, manteniendo intactos los estándares sanitarios exigidos a nivel internacional.

La nueva normativa propone habilitar las “Barracas de Campo” a realizar exportaciones directas desde el establecimiento hacia diferentes destinos internacionales, sin necesidad de trasladar previamente la lana hacia centros urbanos o barracas tradicionales. Esta medida representará una mejora significativa para productores y operadores rurales, optimizando tiempos.

Entre los puntos centrales se destacan:

La identificación dentro del Sistema único de Registro de senasa (SUR) para inscribir la nueva figura.

La utilización del Documento de Tránsito de Animales (DTe) para los movimientos de lana sucia hacia puestos de frontera.

La emisión del Certificado Sanitario de Exportación Definitivo (CSED) en plazoletas fiscales.

La facultad otorgada a las Direcciones Nacionales competentes para implementar acciones complementarias que permitan modernizar y agilizar la certificación.

La nueva normativa no modifica los requisitos sanitarios, sino que facilita la operatoria para quienes ya cumplen con ellos, garantizando la trazabilidad y la transparencia de todo el proceso.

Esta iniciativa constituye además un paso importante para el desarrollo del sector lanero, al permitir mayor flexibilidad comercial y promover la apertura de nuevas oportunidades de exportación para productores de distintas regiones del país.

