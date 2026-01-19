Facilitan la exportación de lana sucia con una nueva categoría para productores
19/01/2026
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incorpora la categoría “Barraca de Campo”, destinada a establecimientos rurales que acopian su propia lana sucia.
Mediante la Resolución SENASA 44/2026 publicada hoy en el boletín oficial, se busca fortalecer la competitividad del sector ovino, manteniendo intactos los estándares sanitarios exigidos a nivel internacional.
La nueva normativa propone habilitar las “Barracas de Campo” a realizar exportaciones directas desde el establecimiento hacia diferentes destinos internacionales, sin necesidad de trasladar previamente la lana hacia centros urbanos o barracas tradicionales. Esta medida representará una mejora significativa para productores y operadores rurales, optimizando tiempos.
Entre los puntos centrales se destacan:
- La identificación dentro del Sistema único de Registro de senasa (SUR) para inscribir la nueva figura.
- La utilización del Documento de Tránsito de Animales (DTe) para los movimientos de lana sucia hacia puestos de frontera.
- La emisión del Certificado Sanitario de Exportación Definitivo (CSED) en plazoletas fiscales.
- La facultad otorgada a las Direcciones Nacionales competentes para implementar acciones complementarias que permitan modernizar y agilizar la certificación.
La nueva normativa no modifica los requisitos sanitarios, sino que facilita la operatoria para quienes ya cumplen con ellos, garantizando la trazabilidad y la transparencia de todo el proceso.
Esta iniciativa constituye además un paso importante para el desarrollo del sector lanero, al permitir mayor flexibilidad comercial y promover la apertura de nuevas oportunidades de exportación para productores de distintas regiones del país.
