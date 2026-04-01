Inicio el juicio contra José Eduardo Figueroa acusado del femicidio de su esposa en El Tipal

Con tribunal colegiado se desarrolla desde hoy el juicio seguido contra José Eduardo Figueroa de 46 años acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de su esposa, Mercedes Kvedaras.

La primera jornada comenzó con la lectura de los puntos fundamentales del requerimiento fiscal de elevación a juicio y de la acusación particular (querella). Seguidamente, el tribunal dio por abierto el debate y se abocó a resolver una serie de cuestiones preliminares.

El hecho por el cual está siendo juzgado el imputado ocurrió el viernes 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal (ciudad de Salta).

El tribunal está integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos (presidenta), Eduardo Sángari y Leonardo Feans (vocales). La fiscal de la UFEM, Luján Sodero Calvet, actúa en representación del Ministerio Público. En nombre de la familia de la víctima intervienen como querellantes Jorge Ovejero y Carlos Oliver. La defensa del acusado está a cargo de Juan Casabella Dávalos y María Gabriela Martínez (codefensora). Martha Bustos interviene por la Asesoría de Incapaces.

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