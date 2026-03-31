Por peculado, ex intendente de San Lorenzo "Kila" Gonza condenado a prisión

La fiscal penal Claudia Geria, en representación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de Salta, llevó adelante la acusación que finalizó con la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kil" Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza.

Con la sentencia, el Tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados y resolvió condenar al exintendente Ernesto Fernando Gonza a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua, como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.

Asimismo, se dispuso la revocación de una condena condicional previa que registraba, y la unificación de penas, fijándose en definitiva una pena única de siete años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta perpetua, conforme a lo previsto en el artículo 58 del Código Penal.

En el caso del exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación absoluta, como autor penalmente responsable de hechos de peculado, también en concurso real.

Por su parte, Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario en un hecho de peculado. El tribunal le impuso además reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.

En relación a la situación procesal, el tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, disponiendo su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.

Finalmente, se dispuso remitir antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró durante el debate, así como otros hechos que podrían revestir carácter delictivo y que surgieron en el transcurso del juicio.

La denuncia contra los exfuncionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien, tras asumir durante su primer mandato, dispuso la realización de una auditoría externa sobre la gestión anterior. El informe final reveló numerosas inconsistencias.

MPF Salta

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