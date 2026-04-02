Para contener la inflación, por 45 días YPF mantendrá el precios de sus combustibles

Así lo anunció a través de la red social X el CEO de YPF, Horacio Marín.

Desde @YPFoficial hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los… pic.twitter.com/gP5Zv01IaP — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) April 2, 2026

Cabe destacar que desde YPF aclaran que es una decisión del directorio y las demás empresas del rubro podrían llegar a acompañar, pero, según el medio LPO (Buenos Aires), el gobierno nacional fija el precio de la nafta de YPF por 45 días para tratar de contener la inflación y para evitar que ésta se descontrole; el Ministro de Economía Luis Caputo decidió desacoplar el precio del surtidor local respecto de las subas internacionales.

La medida definida por el ministro de Economía implica que no se trasladará al mercado interno la variación del Brent, el principal indicador global del precio del crudo. Una decisión que contradice el relato del libre mercado, pero que se impuso ante la alarma que causó la disparada del precio de la nafta por encima de los 2.000 pesos.

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