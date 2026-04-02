Para contener la inflación, por 45 días YPF mantendrá el precios de sus combustibles

02/04/2026

Así lo anunció a través de la red social X el CEO de YPF, Horacio Marín.

Cabe destacar que desde YPF aclaran que es una decisión del directorio y las demás empresas del rubro podrían llegar a acompañar, pero, según el medio LPO (Buenos Aires), el gobierno nacional fija el precio de la nafta de YPF por 45 días para tratar de contener la inflación y para evitar que ésta se descontrole; el Ministro de Economía Luis Caputo decidió desacoplar el precio del surtidor local respecto de las subas internacionales.

La medida definida por el ministro de Economía implica que no se trasladará al mercado interno la variación del Brent, el principal indicador global del precio del crudo. Una decisión que contradice el relato del libre mercado, pero que se impuso ante la alarma que causó la disparada del precio de la nafta por encima de los 2.000 pesos.

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