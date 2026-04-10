Inician los pagos de abril de la ANSES: quienes cobran hoy
10/04/2026 - Actualizado: 09/04/2026
Hoy viernes 10 de abril inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de PNC. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 0 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 0.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 12 de mayo.
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