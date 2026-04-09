Sáenz encabezó la entrega de 40 viviendas a familias de Apolinario Saravia

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó esta mañana la entrega de 40 viviendas a familias de Apolinario Saravia (departamento Anta). Las unidades, que originalmente formaban parte del programa nacional Casa Propia, fueron finalizadas con fondos provinciales tras haber quedado paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional.

En su discurso, el Gobernador destacó el trabajo conjunto de intendentes, legisladores y equipos técnicos para concretar nuevas viviendas, y remarcó la importancia de estas políticas en la vida de las familias. “Si hay algo que me emociona es cuando vamos entregando casas, llaves y se abren puertas. Son sueños y esperanzas de muchos años”, expresó al señalar que muchas familias esperaron décadas para acceder a su hogar.

La provincia superó en los últimos seis años la entrega de 4.300 viviendas a familias salteñas, financiando además otras 2.500 que se encuentran en distintas etapas de ejecución en todo el territorio provincial.

Características de las viviendas

El conjunto habitacional está compuesto por 38 viviendas tradicionales y dos adaptadas para personas con movilidad reducida. Cada unidad cuenta con una superficie de 62 metros cuadrados e incluye estar-comedor, dos dormitorios, baño, cocina y lavadero externo.

Las viviendas presentan estructura de losa con membrana aluminizada y aislación hidrófuga y térmica, carpintería de aluminio con doble vidriado hermético y puertas de madera. Además, están equipadas con calefón apto para gas natural y cocina. También se ejecutaron obras complementarias de infraestructura que garantizan mejores condiciones de habitabilidad, como redes de agua, gas y electricidad con alumbrado público, veredas, cordón cuneta, forestación y enripiado de calles.

Sec. Prensa Salta

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