Incautan un importante cargamento de contrabando de cigarrillos y hojas de coca a la vera del Río Bermejo

Gendarmes dependientes del Escuadrón 20 "Orán", en coordinación con el Destacamento Móvil 3, realizaban patrullajes sobre la Ruta Nacional N° 50, en el sector denominado "El Paso" cuando vieron a personas que transportaban bultos sobre sus espaldas.

Al arribar a la zona, los involucrados se percataron de la presencia del personal de la Fuerza y se dieron a la fuga, favorecidos por la geografía del terreno. Los funcionarios abrieron los elementos y pudieron constatar que se trataba de 43.950 atados de cigarrillos y 3.366 kilos de hojas de coca en su estado natural.

La Unidad Fiscal Federal de Orán ordenó el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

GNA

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