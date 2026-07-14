Más de 42.000 jubilados y pensionados salteños accederán a créditos de hasta $150.000 para pagar la luz, donde gestionarlos

Así lo anunció el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La implementación del bono eléctrico provincial está destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tiene como objetivo mitigar el impacto de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y garantizar el acceso a este servicio esencial durante el invierno.

A su tiempo el Ente Regulador de los Servicios Públicos informó que ya se encuentra habilitada la postulación al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026, implementado mediante la Resolución N°1098/26. El beneficio está destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber previsional mínimo y podrá solicitarse hasta el 30 de diciembre de 2026, tanto de manera presencial como virtual.

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Carlos Saravia, expresó que «el señor gobernador Gustavo Sáenz instruyó al Ente a atender la situación económica que atraviesan los jubilados. Por eso, todos aquellos jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo de $411.000 más el bono extraordinario de $70.000, es decir un total de $481.000, podrán acceder a un crédito de hasta $150.000, que se acreditará en tres cuotas de $50.000 durante los meses de julio, agosto y septiembre.»

Asimismo, explicó que el beneficio podrá gestionarse por distintos canales habilitados por el organismo. «Los jubilados y pensionados podrán tramitar este beneficio a través de la página web del Ente: https://ente.gob.ar/ , por mensaje de WhatsApp al 387-6347400 o personalmente en todas las oficinas del Ente en Capital y el interior. También podrán hacerlo en las Municipalidades, Concejos Deliberantes y fundaciones que tienen firmados convenios de colaboración. Son en total 74 puntos distribuidos en toda la provincia.»

Finalmente, recordó que el bono podrá solicitarse hasta el 30 de diciembre y que tendrá carácter retroactivo. «Servirá para cancelar una obligación vinculada con un servicio esencial como la energía eléctrica. Seguimos trabajando en defensa de los usuarios» remarcó.

Además, la normativa establece que el crédito será aplicado exclusivamente sobre la factura del servicio eléctrico. En caso de existir saldo a favor, podrá utilizarse para cancelar facturaciones posteriores o planes de pago vigentes con la distribuidora, hasta su agotamiento. No podrá transferirse a otros suministros ni reintegrarse en efectivo.

Para acceder al beneficio, los jubilados y pensionados deberán percibir ingresos mensuales que no superen el haber mínimo jubilatorio más el bono extraordinario vigente. Además, deberán ser titulares de un único suministro eléctrico de uso residencial. Para iniciar la postulación deberán presentar el último recibo de haberes previsionales, documento de identidad y la última factura del servicio eléctrico a su nombre.

Puntos habilitados:

Ente Regulador de los Servicios Públicos

Sede Central: Bartolomé Mitre 1231 (Ciudad de Salta)

Delegación Tartagal: Paraguay 21

Delegación Orán: Sarmiento 298

Oficina Rosario de la Frontera: Belgrano 113

Oficina Metán: 25 de Mayo 438

Municipalidades

Aguaray,

Angastaco,

Animaná,

Apolinario Saravia,

Cachi,

Cafayate,

Campo Quijano,

Campo Santo,

Chicoana,

Coronel Juan Solá,

Coronel Moldes,

El Bordo,

El Galpón,

El Jardín,

El Potrero,

El Quebrachal,

El Tala,

Embarcación,

General Güemes,

General Mosconi,

General Pizarro,

Guachipas,

Iruya,

Isla de Cañas,

Joaquín V. González,

La Caldera,

La Candelaria,

Las Lajitas,

La Merced,

La Poma,

La Viña,

Los Toldos,

Molinos,

Nazareno,

Payogasta,

Pichanal,

Río Piedras,

Rivadavia Banda Sur,

Rosario de la Frontera,

Rosario de Lerma,

San Antonio de los Cobres,

San Carlos,

San José de los Cerrillos,

San José de Metán,

Santa Victoria Este,

Santa Victoria Oeste,

Seclantás y

Vaqueros.

Concejos Deliberantes

Aguaray,

Aguas Blancas,

Campo Santo,

Embarcación,

General Güemes,

General Pizarro,

La Caldera,

Rosario de Lerma,

Salta,

Salvador Mazza y

San José de Metán.

Fundaciones y organizaciones

Cachi : Fundación Esencia Vallista

: Fundación Esencia Vallista Capital : Federación de Centros Vecinales

: Federación de Centros Vecinales Capital : Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta

: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta El Carril : Fundación Lelita

: Fundación Lelita General Güemes: CEPAG ONG

CEPAG ONG Guachipas : Fundación Carlos Ibarra

: Fundación Carlos Ibarra Guachipas : Fundación Proyección

: Fundación Proyección Los Toldos : Fundación Todos con Esperanzas

: Fundación Todos con Esperanzas Rosario de Lerma : Fundación Esperanza – Minetti

: Fundación Esperanza – Minetti San José de los Cerrillos : Fundación Futuro

: Fundación Futuro San Antonio de los Cobres: Fundación Vicuñita

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