Salta: concurso público para cubrir el cargo de juez de primera instancia en lo Civil y Comercial

El Consejo de la Magistratura de Salta convocó a los profesionales del derecho a participar en el concurso público para cubrir el cargo de juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de octava nominación del Distrito Judicial del Centro.

Las inscripciones se recibirán desde el 22 de junio hasta el 3 de julio de 2026, inclusive hasta las 13 hs, mediante el Portal Digital del Consejo (POD). Como parte del proceso, los postulantes deberán presentarse personalmente —con turno previo— en la sede del Consejo en la Ciudad Judicial de Salta o en las Secretarías Administrativas de los distritos de Metán, Joaquín V. González, Orán y Tartagal, para acompañar la documentación original requerida por la reglamentación vigente.

Los aspirantes deben cumplir con los requisitos constitucionales y legales, conforme al artículo 154 de la Constitución Provincial y el reglamento interno del organismo.

El cronograma de evaluación establece que la instancia escrita se llevará a cabo el 23 de septiembre de 2026 a partir de las 8 hs, mientras que la instancia oral tendrá lugar el 8 de octubre a las 15. Para obtener más información o consultar el enunciado temático, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0387) 4258000 (internos 1180 al 1186), escribir al correo concursos@cmagistraturasalta.gov.ar o ingresar al sitio web oficial www.cmagistraturasalta.gov.ar.

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