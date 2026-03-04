Salta y Tarija coordinan acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica ante un brote de Chikungunya

Autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta participaron de una reunión binacional Argentina–Bolivia en la ciudad de Bermejo (Bolivia), con el objetivo de analizar la situación epidemiológica en la región fronteriza ante el brote de Chikungunya registrado en el vecino país y acordar estrategias conjuntas de intervención.

El encuentro fue organizado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Tarija (Bolivia), a través de la Unidad de Epidemiología, el Programa de Control de Vectores y la Coordinación de Red de Bermejo. Participaron representantes nacionales, provinciales y municipales, junto a gerencias hospitalarias y equipos técnicos de salud de ambas jurisdicciones.

La jornada se inició con una inspección en la zona ribereña del río Bermejo, donde se identificaron sectores con potencial presencia de criaderos de mosquitos vinculados a la actividad comercial y a la acumulación de residuos, entre ellos neumáticos en desuso. Posteriormente, en el hospital Virgen de Chaguaya, se compartieron datos epidemiológicos, distribución georeferenciada de casos y protocolos de actuación vigentes en cada país.

Durante el intercambio técnico se analizaron las características clínicas de los casos de Chikungunya, los criterios diagnósticos, la investigación de focos y las estrategias de control vectorial, incluyendo la aplicación de insecticidas con equipos livianos y pesados conforme a la normativa de cada jurisdicción.

El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, destacó la necesidad de “fortalecer el trabajo conjunto entre salud y los municipios de ambas localidades, con intercambio permanente de información y planificación coordinada”.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montenegro, señaló que la situación epidemiológica “requiere una respuesta articulada, ya que se trata de una región con circulación constante de personas”.

Sec. Prensa Salta

