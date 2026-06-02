Las jubilaciones como variable de ajuste del programa económico: evolución de los haberes, poder adquisitivo y cambios en la política previsional

El Centro de Política Argentina (CEPA) elaboró un informe acerca de la Movilidad previsional, con especial énfasis en el rol de las jubilaciones como variable de ajuste del programa económico además de tomar en cuenta las actualizaciones jubilatorias con el DNU 274/2024 de Milei vs. la fórmula Ley 27.609 del 2021.

Principales conclusiones:

Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación, y derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre de 2024, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, sostenida en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios , y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras vinculadas a la temporalidad de su aplicación.

, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras vinculadas a la temporalidad de su aplicación. Esto mismo sostiene el FMI en su última revisión del acuerdo al confirmar que se ha reducido el gasto en jubilaciones y pensiones. Se puede leer textualmente “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones (que vincula las prestaciones a la inflación pasada) han moderado el gasto (haciéndolo también más predecible), se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”.

(haciéndolo también más predecible), se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”. En concreto, en septiembre 2024, diciembre 2024, marzo 2025, junio 2025 y septiembre 2025 los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. En diciembre 2025, marzo y junio 2026 los aumentos por decreto resultan mayores a la ley anterior. En junio de 2026, con el aumento de 2,6% (IPC de abril 2026) de la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubica en $403.327, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $490.621 (21,6% por encima).

Paralelamente, desde marzo de 2024, el bono compensatorio que recibe el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y junio 2026 200%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 132%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en junio de 2026 de $209.994, es decir, el triple de lo actual.

En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica en niveles inferiores al último trimestre del gobierno anterior (-2,5% para las jubilaciones sin bono y -18,9% para las que tienen bono). La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.

Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar. Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.

Del mismo modo, la ley aprobada en julio de 2025 y vetada por Milei incluía un aumento excepcional de 7,2% que completaba la inflación de enero 2024 , la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por inflación, la prórroga por dos años de la moratoria previsional, y la mejora de la PUAM permitiendo acceso a los 60 años para mujeres y compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez.

, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por inflación, la prórroga por dos años de la moratoria previsional, y la mejora de la PUAM permitiendo acceso a los 60 años para mujeres y compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez. Vale recordar, además, que en marzo de 2025 finalizó la vigencia de la moratoria previsional, y tal como había anticipado el Poder Ejecutivo, no se prorrogó. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.

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