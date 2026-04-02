Habrá cierres preventivos en el Paso de Jama por Semana Santa

El Gobierno jujeño informó que, por determinación de autoridades internacionales, el Paso de Jama registrará cierres preventivos para todo tipo de vehículos los días jueves 2 y viernes 3 de abril.

En detalle, el Complejo Jama (Ruta 27-CH), tendrá cierre preventivo en los siguientes horarios y puntos:

Ingreso a Chile: cierre a las 15:00. El complejo cierra a las 16:00 horas.

cierre a las 15:00. El complejo cierra a las 16:00 horas. Salida a Argentina: cierre barrera (kilómetro 43) a las 16:00 horas.

Asimismo, recomiendan planificar el viaje con anticipación y revisar el estado de rutas y clima por canales oficiales.

Finalmente, ante cualquier duda las personas se pueden comunicar con personal de Gendarmería Nacional destacado en el Paso de Jama a través del número 3887483700.

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