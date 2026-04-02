Estado de Rutas Nacionales en la provincia de Salta

La Dirección Nacional de Vialidad informó que todas las rutas nacionales en Salta se encuentran transitables, sin embargo, en algunas el tránsito debe hacerse con precaución debido a la presencia de material en la calzada o porque todavía trabajan los equipos viales en la zona.

Es el caso de la RN 51 en el tramo entre Campo Quijano y Chorrillos en donde los equipos viales trabajan en el despeje de material que se depositó sobre la calzada en la zona de badenes.

La RN 40 y la RN 68 que habían sufrido cortes anoche, ya fueron acondicionadas para el tránsito vehicular, aunque se recomienza circular con precaución por la presencia de equipos viales qué continúan en la zona despejando el material y acondicionando la calzada.

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