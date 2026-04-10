La CONAE abre inscripciones para curso virtual de formación en uso de imágenes satelitales

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) informa que se encuentra abierta la inscripción al curso virtual Teledetección Óptica - Nivel Introductorio, una propuesta de formación básica en el uso de imágenes satelitales para la observación de la Tierra.

A lo largo de seis clases distribuidas en seis semanas, se abordarán temas como los principios de la teledetección, los fundamentos físicos de la radiación electromagnética, la formación de imágenes digitales, el uso de índices espectrales, los métodos de clasificación y las principales aplicaciones de la teledetección en diferentes ámbitos.

El curso está dirigido a personas interesadas en iniciarse en el uso de imágenes satelitales, sin necesidad de contar con experiencia previa. Se dicta en modalidad 100 % virtual, con acceso a materiales y tutorías asincrónicas a través del Aula Virtual de la Unidad Educación de la CONAE. Al finalizar, se otorga certificado de aprobación emitido por el Área de Educación de la Agencia Espacial Argentina.

Curso: Teledetección Óptica - Nivel Introductorio

Inscripción : desde el miércoles 15 de abril a las 10:00 h, y permanece abierta hasta el 26 de abril de 2026 (o hasta agotar el cupo de 1.000 vacantes, lo que ocurra primero).

: desde el miércoles 15 de abril a las 10:00 h, y permanece abierta hasta el 26 de abril de 2026 (o hasta agotar el cupo de 1.000 vacantes, lo que ocurra primero). Cursada : del lunes 27 de abril al domingo 14 de junio de 2026.

: del lunes 27 de abril al domingo 14 de junio de 2026. Modalidad : a distancia, no arancelado.

: a distancia, no arancelado. Carga horaria: 30 horas (6 clases distribuidas en 6 semanas).

30 horas (6 clases distribuidas en 6 semanas). Requisitos: contar con una computadora con sistema operativo Windows 7 o superior / Linux, procesador i3 o superior, 4 GB de RAM, 30 GB de espacio libre en disco, conexión a internet de 1 Mbit/s, y conocimientos informáticos básicos.

La inscripción se realiza desde el Aula Virtual de la Unidad Educación de la CONAE, mediante automatriculación, con usuario previamente registrado. La propuesta está abierta al público en general que cumpla con los requisitos técnicos.

Consultas: educacion@conae.gob.ar

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