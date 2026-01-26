Fecha de pago de sueldos de enero a los empleados públicos de Salta

El próximo sábado 31 de enero se efectuará el depósito de los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial.

El pago se realizará en una sola jornada e incluirá a los sectores de salud, seguridad, educación y al resto de la administración pública, conforme al cronograma establecido, garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales.

Sec. Prensa Salta

