Brigadistas salteños se suman como refuerzos para combatir los incendios en la Patagonia

La Brigada Forestal de Salta, dependiente de la Secretaría de Seguridad, colabora con refuerzos para combatir los incendios forestales que se registran en el Parque Nacional Los Alerces-Esquel (Chubut).

De esta forma, se procedió al envío de un equipo de 7 brigadistas forestales hacia la provincia de Chubut para colaborar en la lucha contra los distintos focos de incendios que afectan grandes extensiones en el sur del país.

El contingente salteño se unirá a los brigadistas de Jujuy, Tucumán y Catamarca para luego dirigirse a la provincia de Chubut.

De acuerdo a lo informado, los brigadistas salteños prestarán servicio en la zona de Los Alerces bajo la coordinación de las autoridades del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Cabe destacar que la cooperación con refuerzos de personal y herramientas logísticas de las provincias del NOA responde a la solicitud del organismo nacional para fortalecer el trabajo desplegado por la Regional Patagonia.

Sec. Prensa Salta

