Un grupo de influencers europeos promocionan el turismo salteño

La Provincia de Salta recibió la visita de creadores de contenido provenientes de Reino Unido y España, con el objetivo de fortalecer la visibilidad del destino en mercados estratégicos de Europa y ampliar su alcance a nuevos públicos internacionales.

Los influencers del Reino Unido realizaron un itinerario especialmente diseñado para mostrar la diversidad de la oferta turística salteña. El recorrido incluyó experiencias vinculadas al patrimonio cultural de la ciudad de Salta, actividades en contacto con la naturaleza en San Lorenzo, donde realizaron trekking por las yungas, la visita al Museo del Automóvil y una clase de cocina regional. Además, vivieron la experiencia del Tren a las Nubes, uno de los productos turísticos más emblemáticos de la provincia, y recorrieron Cafayate, donde pudieron apreciar los paisajes característicos y la propuesta enoturística de la región.

Por su parte, el grupo de creadores de contenido de España centró su visita en la capital provincial y en los Valles Calchaquíes. En Cafayate, conocieron el proceso de producción de los vinos de altura y el trabajo de los prestadores locales, aspectos especialmente valorados por el turismo europeo, junto con la identidad cultural y el entorno natural.

Entre los visitantes españoles se destacó la presencia de Dante Caro, nacido en Salta y criado en España, quien regresó a la provincia luego de 17 años para reencontrarse con sus raíces. Su experiencia incluyó clases de cocina regional, recorridos por los Valles Calchaquíes y visitas a localidades como Iruya, en un viaje que combinó la promoción turística con un fuerte componente personal y cultural.

