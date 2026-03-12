Extienden el plazo para que los clubes y organizaciones barriales accedan al subsidio energético

La Secretaría de Energía de la nación, dispuso la extensión del plazo por 90 días para que las instituciones deportivas puedan completar su inscripción o reempadronamiento y acceder al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a clubes de barrio y organizaciones sociales de todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Disposición N°3 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, con el objetivo de garantizar que más instituciones deportivas puedan incorporarse al beneficio que contempla tarifas subsidiadas en los servicios de electricidad y gas.

El programa prevé bloques de consumo energético subsidiado para las instituciones deportivas, con el objetivo de aliviar los costos de funcionamiento de los clubes de barrio, espacios fundamentales para el desarrollo deportivo, social y comunitario en todo el país.

Para acceder al beneficio, los clubes deberán registrarse en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo (Ley 27.098) mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde deberán presentar documentación institucional, acreditar personería jurídica y completar las declaraciones correspondientes para la evaluación del beneficio.

*imagen ilustrativa

