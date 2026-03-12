Pagos de la ANSES para hoy jueves
12/03/2026 - Actualizado: 11/03/2026
Hoy jueves 12 de marzo continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 2.
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