Esta noche, Salta Basket recibe a Hindú (Córdoba) en el Delmi y va por la recuperación ante su público

El segundo partido de una serie de cinco en el Estadio Delmi de Salta Basket se disputará este sábado a partir de las 21 hs. El representante salteño en la segunda división del básquet nacional recibirá al conjunto cordobés de Hindú, en el marco de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Luego del agónico tropiezo en el primer juego del 2026 frente a los tucumanos de Estudiantes, Los Infernales buscarán revertir rápidamente lo de aquella noche y volver a la senda del triunfo junto a su gente, el público salteño que acompaña de gran manera a Salta.

El desafío para esta segunda mitad es encontrar esa regularidad y buen básquet en el Delmi, donde los norteños, después de jugar contra Hindú, tendrán tres fechas más en casa, completando una interesante serie de cinco juegos como local.

Hindú, dirigido por Daniel Beltramo, llegará a La Linda luego de jugar esta noche en el Estadio Federación de Jujuy, otro espectacular choque y exigente desafío para los cordobeses con dos encuentros seguidos en el norte argentino.

El calendario sigue en el Delmi

Martes 20/01 vs Comunicaciones (Mercedes, Corrientes) – 21.30 hs

Viernes 23/01 vs Fusión Riojana (LR) – 21.30 hs

Martes 27/01 vs Rivadavia (Mendoza) – 21.30 hs

ENTRADAS

Los boletos para ver y disfrutar de un gran espectáculo como La Liga Argentina, segunda división a nivel nacional, tienen un valor de 8 mil pesos generales. Los mismos se pueden adquirir una hora antes por las boleterías del Estadio Delmi pagando en efectivo, transferencia o tarjetas.

