Nación definió nuevos bloques de consumo eléctrico con subsidio para los meses de altas temperaturas en provincias del NOA

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, definió nuevos bloques de consumo eléctrico con subsidio para los meses de altas temperaturas en provincias del Noroeste (NOA) y Noreste argentino (NEA), en el marco de la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida se apoya en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas” en gran parte del norte argentino. Sobre esa base, se eleva el tope de consumo con subsidio en los meses de mayor calor (diciembre, enero y febrero):

en las zonas muy cálidas del NOA y NEA, el bloque subsidiado pasa de 300 kWh a 550 kWh mensuales;

en las zonas cálidas, el bloque se fija en 370 kWh mensuales;

en el resto del país, el bloque de verano se mantiene en 300 kWh mensuales.

El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares. De este modo, el SEF mantiene la lógica de topes y estacionalidad del subsidio, pero introduce un criterio de equidad territorial, para que los hogares vulnerables del NOA y NEA cuenten con un bloque de consumo subsidiado acorde a su nivel de exigencia térmica.

Esta decisión recoge los planteos realizados por provincias, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública del nuevo esquema de subsidios y refuerza el objetivo central del SEF; focalizar la ayuda del Estado en quienes realmente la necesitan, con reglas claras, previsibles y transparentes en todo el país.

