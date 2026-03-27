Entrenamiento de altura en Cachi reúne a deportistas de Argentina, Uruguay y Paraguay que buscan potenciar su rendimiento físico

Atletas de todo el país y del exterior eligen Cachi para entrenar en la pista de atletismo de altura que continúa consolidándose como uno de los principales centros de entrenamiento de alto rendimiento del país.

Deportistas de La Pampa, Chubut, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Bahía Blanca, Necochea y Salta, junto a representantes de Uruguay y Paraguay, se encuentran realizando entrenamientos en este escenario único, aprovechando las condiciones que ofrece la altura para potenciar su rendimiento físico.

El entrenador nacional de medio fondo y fondo, Leonardo Malgor, quien se encuentra actualmente en Cachi trabajando con un grupo de atletas, destacó la relevancia histórica del lugar dentro de la preparación del alto rendimiento. “Mi primera subida fue en 1998 y desde 2003 hemos sostenido un proceso continuo con atletas. Por aquí pasaron deportistas que luego integraron la Selección Nacional y lograron medallas internacionales”, señaló. Entre ellos se destacan nombres como Belén Casetta, Florencia Borelli, Mariano Mastromarino y Micaela Levaggi.

Entre los atletas presentes en esta concentración se encuentra también la reconocida deportista argentina Belén Casetta, quien continúa su preparación en este escenario, junto a otros atletas que eligieron Cachi como base de entrenamiento intensivo.

Cachi se posiciona como un destino habitual dentro del calendario de preparación, donde año tras año numerosos atletas llegan para realizar trabajos en altura. Durante su estadía, los deportistas desarrollan entrenamientos específicos orientados a mejorar la resistencia, la capacidad aeróbica y el rendimiento competitivo.

En cuanto a los trabajos realizados, Malgor lleva adelante sesiones específicas de resistencia a la velocidad, estímulos de calidad en semanas de alto volumen y exigencia, así como pasadas de 1000 metros adaptadas a condiciones de más de 2300 metros sobre el nivel del mar, orientadas a atletas de medio fondo y fondo, en el marco de un período de entrenamiento clave para la preparación competitiva.

Sec. Prensa Salta

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