Juzgan a un hombre acusado de estafar con la venta de terrenos del loteo Santa Mónica

El juez Guillermo Pereyra presidió la segunda jornada de la audiencia de debate seguida contra un sujeto acusado por estafa en relación a la venta de terrenos ubicados en el loteo Santa Mónica de la ciudad de Salta.

El primer día del juicio declararon los denunciantes y el imputado. Durante la segunda jornada comparecieron testigos citados por la fiscalía y por la defensa, entre ellos una escribana y una mujer que dijo haberle comprado dos terrenos al acusado, en el loteo Santa Mónica, en junio de 2009.

Sostuvo que dio una entrega y luego abonó sesenta cuotas que canceló en 2014. No obstante, el imputado le entregó la constancia de cancelación de deuda recién en noviembre de 2016. La testigo relató que posteriormente, en julio de 2021, una familia usurpó uno de sus lotes. Dijo que en aquel momento ella concurrió a la policía para hacer la denuncia pero, al llegar a la dependencia, se dio con que la presunta usurpadora se le había anticipado.

La fiscal observó una serie de contradicciones y omisiones en la declaración de la testigo, por lo que anticipó que solicitará se le inicie una causa por falso testimonio.

El imputado está siendo juzgado por estafa con la venta de terrenos en el loteo Santa Mónica, ubicado al sudeste de la ciudad. La denuncia que dio inicio a la causa fue presentada en 2018.

Más sobre: Judiciales.



