Arranca la “Black Week Nacional Mayorista”: una semana de descuentos en alimentos, bebidas y productos esenciales

Desde mañana lunes 18 y al 24 de mayo se llevará a cabo el primer “Black Week Nacional Mayorista” del año. Durante toda la semana, unos 200 locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza. La iniciativa es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.

La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), lanzó un black para "combatir la inflación" y estará dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). Las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados.

Desde CADAM señalaron que el objetivo de la acción es fomentar el consumo y fortalecer el canal mayorista del que se abastecen los comercios de cercanía que captan las compras del día a día (supermercados, almacenes, perfumerías y kioscos).

Se pueden consultar los locales adheridos desde https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista

En Salta y Jujuy, Yaguar, Supermercados Comodín, Makro entre otros, son algunas de los mayoritas adheridos.

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