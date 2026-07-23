El Gobierno de Salta reabrió la mesa paritaria y ratificó su compromiso de sostener el empleo estatal y los servicios públicos

El Gobierno salteño reabrió la mesa paritaria del segundo semestre de 2026 con los gremios estatales, donde analizó el contexto económico y reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios públicos y preservar el empleo estatal.

Durante el encuentro, funcionarios explicaron que la caída de la actividad económica, la reducción de los recursos nacionales y la baja en la recaudación afectan las finanzas provinciales, y advirtieron que las proyecciones no anticipan mejoras para el resto del año. En ese marco, destacaron que el Gobierno priorizará el sostenimiento del empleo, la continuidad de la obra pública y medidas de alivio fiscal para acompañar la economía. Indicaron además que la caída de la recaudación afecta las cuentas públicas y mencionaron, entre otros indicadores nacionales, el cierre de miles de empresas, el incremento del desempleo y los niveles de pobreza.

Por su parte, los representantes gremiales presentaron los planteos de sus sectores. Las negociaciones continuarán el lunes 27 con mesas sectoriales y el miércoles 29 con una nueva reunión paritaria.

Participaron del encuentro funcionarios provinciales junto al presidente del Foro de Intendentes y referentes de los gremios ADP; AMET, Sadop; UDA; ATE; UPCN, Sindicato de Trabajadore Viales; APSADES; UPES; ATSA; entre otros.

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