Reglamentaron el Régimen de Promoción del Empleo Registrado: moratoria y perdón de deudas a empresas para blanquear trabajadores

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) otorgando beneficios a empresas tales como la condonación de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social, porcentaje que llega al 100% en conceptos vinculados a obras sociales, riesgos del trabajo y seguro de vida obligatorio. Además, prevén la extinción de acciones penales vinculadas a esas obligaciones, la baja del REPSAL para determinadas infracciones y planes de pago para las deudas remanentes.

A través del Decreto 409/26 publicado en el Boletín Oficial, puso en marcha la herramienta que busca blanquear relaciones laborales no declaradas o deficientemente registradas del sector privado iniciadas antes de la promulgación, el 6 de marzo, de la Ley de Modernización Laboral.

El decreto establece que el objetivo central del régimen es sacar de la informalidad a trabajadores cuyas relaciones laborales no fueron registradas o lo fueron de manera incompleta.

La condonación de deuda será:

90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro

80% para medianas empresas tramo 1 y 2

70% para el resto de los empleadores.

Además, se dispuso una condonación del 100% para obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

La reglamentación también prevé que la deuda no condonada podrá cancelarse mediante pago al contado, con una reducción adicional del 50% sobre capital e intereses no alcanzados por el beneficio, o a través de un plan de facilidades que deberá implementar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Decreto 409/26:

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