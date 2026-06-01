A pedido de Starlink Argentina, ENACOM autoriza a la empresa a operar nuevas frecuencias satelitales en nuestro país

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió la Resolución Nº 372/2026 mediante la cual autoriza, con carácter excepcional, a la empresa Starlink Argentina S.R.L. a operar en segmentos específicos de frecuencias en su enlace ascendente (Tierra- espacio) del Servicio Fijo por Satélite en la República Argentina.

La autorización responde a una solicitud presentada por la compañía para el uso de diversas bandas de frecuencia en el rango W (92 - 114.25 GHz), destinadas al funcionamiento de estaciones terrenas (Gateways Versión 5) asociadas a servicios satelitales.

La habilitación queda sujeta al cumplimiento de estrictas condiciones técnicas y regulatorias, entre las que se incluyen la prevención de interferencias perjudiciales, el respeto a los límites de radiaciones no ionizantes y la adecuación a futuras normativas que puedan dictarse. Asimismo, la empresa deberá garantizar la protección de otros servicios que operan en las mismas bandas y resolver eventuales conflictos derivados del uso del espectro.

Esta autorización permitirá que Starlink realice una implementación tecnológica novedosa, que se verá reflejada en un aumento la capacidad de la Red (3 veces), mayor reutilización del espectro radioeléctrico, mayor densidad de usuarios y menor riesgo de interferencia perjudicial son algunas de las ventajas que informa la empresa.

La autorización otorgada por ENACOM contempla el uso de segmentos de frecuencia aún no atribuidos al servicio satelital en el país, bajo estrictas condiciones técnicas y regulatorias, asegurando la convivencia con otros servicios y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

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