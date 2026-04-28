Una caravana de vehículos trasladaban 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales

En la tarde de ayer, gendarmes de la Sección “Joaquín V. González” (Salta) intentaron detener la marcha de un vehículo Citroën C4, que se acercaba al dispositivo desplegado sobre el kilómetro 599 de la Ruta Nacional N° 16, cuyo conductor realizó una maniobra brusca en “U” y emprendió una huida.

Los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado y en simultáneo con el personal de la Sección “Las Lajitas”, quienes observaron que el rodado ingresó en la localidad de General Mollinedo, donde circulaban otros tres autos (Toyota Corolla, Fiat Siena y Fiat Titano) por un camino rural.

Tras interceptarlos, los gendarmes llevaron a cabo la inspección del interior de los cuatro rodados y el registro de los conductores, contabilizando un total de 439 kilos de hojas de coca en estado natural, 79 cajas y 870 paquetes de cigarrillos extranjeros, cinco antenas Starlink y tres celulares.

El avalúo estimado fue calculado en $143.438.010 pesos argentinos.

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