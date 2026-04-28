Pagos de la ANSES del martes

28/04/2026 - Actualizado: 27/04/2026

Hoy martes 28 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos terminados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo

  • Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

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