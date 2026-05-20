Diputados nacionales dieron media sanción al proyecto para reducir la zona fría y recortar subsidios al gas

Por 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, obtuvo media sanción la readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. El proyecto será girado al Senado de la Nación para su sanción definitiva.

En ese marco, el diputado Facundo Correa Llano (LLA), miembro informante por el dictamen de mayoría, explicó que “con este proyecto, estamos construyendo otro camino basado en el equilibrio fiscal, la inversión privada, con reglas claras, un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados".

"Focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, los hogares vulnerables”, destacó Correa Llano. Y agregó: "Este proyecto no elimina el régimen de zona fría, corrige la expansión irresponsable que se dio en 2021. Para las zonas ampliadas determina un criterio socioeconómico en la asignación de los subsidios”. “La diferencia es muy simple: antes, se subsidiaba indiscriminadamente, hoy, se subsidia a los que realmente lo necesitan”, concluyó Correa Llano.

Por su parte, Juan Pablo Luque (UxP), miembro informante por el dictamen de minoría, consideró la modificación de la ley implica “un retroceso al federalismo." "Las provincias productoras de energía y gas serán las más perjudicadas con este proyecto de ley", advirtió.

En tanto, el diputado Nicolás Massot (EF) consideró que “no parece razonable que, si hablamos de subsidios asociados al frío o la temperatura, no haya un criterio para graduar el precio asociado a la temperatura”. “Es una oportunidad desperdiciada para darle a esto una salida más justa. Para nosotros es difícil acompañar esta medida”, expresó Massot.

Desde del bloque del Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola (FIT) preguntó: "¿Cómo vamos a votar para atacar el bolsillo de 3.400.000 familias a las que le van a sacar un subsidio?”. “Son familias trabajadoras, clase media, incluso va a haber un tarifazo a la mediana empresa, a la PYME, que va a quebrar a un montón de gente”, denunció Pitrola.

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