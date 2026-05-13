Dictamen favorable a la readecuación de subsidios de gas para zonas frías y regularización de deudas eléctricas

Un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la nación le dio dictamen de mayoría a un proyecto de readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías y regularización de deudas eléctricas.

Para explicar el proyecto, expuso la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti. “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita. Y así venimos trabajando, sacamos el régimen de subsidio focalizado, y un paso más en esto creemos que es la modificación de la ley de zona fría”, comenzó la Secretaria de Energía.

Asimismo, la funcionaria expuso que “el subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo”. “Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”, dijo. “El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante”, añadió.

En tanto, la Secretaria de Energía argumentó que “nosotros ahora no le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita”. “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad, pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”, detalló.

“Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando, y focalizar los escasos recursos hacia esa gente”, definió Tettamanti.

A la hora de las consultas de los legisladores, el diputado Juan Pablo Luque (UxP) preguntó “si se va a respetar exactamente la misma forma del subsidio que está hoy vigente o solamente se va a subsidiar el costo del gas y se quita el subsidio al costo del transporte y al costo de la distribución” de la energía.

Del mismo modo, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) consideró que “este enfoque que plantea el Gobierno Nacional en cuanto a que la zona fría corresponde por nivel de ingresos y no por la zona climática a la que pertenece cada habitante de la Argentina, es totalmente contradictorio con la génesis que dio origen a la zona patagónica y a este reconocimiento que tenemos los habitantes de la Patagonia”.

La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) consideró que, en el 2021, “lejos de ampliar la zona fría a quienes verdaderamente necesitaban esta ayuda por parte del Estado, se decidió extender a lo que es una mancha geográfica”.

“¿Qué decían en esa época? Que era un subsidio pro ricos, que esta ley que pretendemos cambiar generaba un subsidio para los ricos”, añadió Rodríguez Machado.

“El peso electoral de los lugares hacia donde se extendía -provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba- implicaban una imperiosa necesidad de darle algo extra para no perder las elecciones. Entonces se amplió esa mancha geográfica hacia zonas donde podemos discutir o no si son frías”, sostuvo la diputada de LLA.

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