El Senado nacional comenzó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental

Ayer y tras la conformación de la Comisión de Salud en una reunión plenaria se debatió la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Para explicarla fue invitada la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

La Comisión de Salud del Senado de la Nación quedó constituida, pasadas las 16 horas, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Sus integrantes designaron presidente a la senadora Ivana Arrascaeta (LLA), y como vicepresidente al senador Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social). Asimismo, se resolvió que la mencionada comisión se reúna para trabajar los días martes a las 14 horas.

A continuación tuvo lugar la reunión plenaria de dicha comisión en conjunto con la de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez (LLA), para debatir el proyecto sobre modificaciones a la Ley de Salud Mental N.º 26.657, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Para esto, fue invitada a exponer la Dra. Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.

La funcionaria comenzó su alocución con una declaración que da cuenta del objetivo del proyecto en cuestión: "Después de 15 años de sancionada la Ley de Salud Mental, podemos concluir que, de esta forma como está planteada, no funciona adecuadamente". Para ampliar, González dijo que resulta necesario hacer algunos cambios para tratar de evitar los casos trágicos de homicidios, agresiones a terceros, suicidios, etc. "Los mismos tienen que ver fundamentalmente con la práctica clínica y de lo que se trata es de facilitar el acceso, sin vulnerar los derechos del paciente", expresó la profesional.

El texto introduce un cambio en las situaciones de internación, propone que en la conformación del equipo interdisciplinario debe ser requisito que lo integre un médico psiquiatra, quien no puede estar excluido de esta decisión. "No se trata de desplazar a profesionales, sino que cada uno ocupe su lugar, y no como el psiquiatra que actualmente ha sido desplazado", remarcó la expositora .

También se propone el reemplazo del concepto de "riesgo cierto e inminente", para permitir las internaciones involuntarias, que actualmente se contemplan en casos extremos. "Muchos profesionales prefirieron no internar y hubo situaciones muy graves, como el caso de Chano, o el caso Roldán, y otros casos donde hubo muertes innecesarias", graficó González.

Entre algunos otros puntos a modificar se propone que el consumo problemático de sustancias se integre formalmente a las políticas de salud mental, la ampliación de la red ante la falta de camas y el presupuesto nacional en el área de Salud Mental. La funcionaria invitada llevó placas para ilustrar el plan propuesto y respondió preguntas de los senadores integrantes de las comisiones. Estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) quién también brindó su testimonio sobre la problemática.

Para finalizar, la presidente de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, dispuso un cuarto intermedio y solicitó a los miembros de las comisiones que propongan expositores para continuar con el debate.

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