Condena de prisión efectiva para el hombre acusado de abuso sexual de menores de entre 7 y 16 años

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, Esteban Martearena, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio en la que el juez Francisco Mascarello condenó a un hombre a diez años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, rapto agravado, tentativa de rapto agravado, exhibiciones obscenas agravadas y amenazas, cometidos en perjuicio de víctimas menores de edad.

Minutos antes del inicio de la audiencia de juicio y luego de conocer las pruebas que la Fiscalía había reunido en su contra, el acusado -de 41 años- admitió su responsabilidad en los hechos por los que llegó acusado y, con acuerdo de las partes, se llegó a un juicio abreviado.

Los hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2023 en distintos barrios de la ciudad de salta, entre ellos San Remo, Villa Palacios, El Palenque, Parque La Vega, Democracia, Los Gremios, El Círculo IV, Primera Junta y Villa Lavalle. Las víctimas fueron niñas y adolescentes de entre 7 y 16 años de edad.

El acusado abordó a las menores de edad en la vía pública, principalmente en inmediaciones de establecimientos educativos, en horarios de salida escolar, y en algunos casos durante las primeras horas del día, valiéndose de distintos artilugios para generar confianza, como solicitar direcciones o ayuda. En ese contexto, habría intentado que las víctimas subieran a su motocicleta, logrando hacerlo en determinadas oportunidades, mientras que en otros hechos se configuraron conductas encuadradas como abuso sexual simple y otros delitos contra la integridad sexual.

Entre las medidas probatorias presentadas por la Fiscalía se encuentran los registros de cámaras de seguridad, la elaboración de retratos de identificación realizados en base a las descripciones aportadas por las víctimas, el secuestro de prendas de vestir coincidentes con dichas descripciones, análisis genéticos y declaraciones testimoniales.

Fue condenado tras haber cometido los delitos de rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 13 años y abuso sexual simple en concurso real; exhibiciones obscenas agravadas por ser cometida en perjuicio de una menor de 18 años; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 13 años en grado de tentativa; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 13 años en grado de tentativa y abuso sexual simple en concurso real; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 13 años y abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización en concurso real; exhibiciones obscenas agravadas por ser cometidas en perjuicio de una menor de 18 años y amenazas en concurso real; abuso sexual simple; exhibiciones en obscenas agravadas por ser cometidas perjuicio de una menor de 18 años; abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual simple; exhibiciones obscenas agravadas por ser cometidas en perjuicio de una menor de 18 años; rapto en grado de tentativa; y abuso sexual simple, todos en concurso real.

Había sido denunciado en trece oportunidades.

