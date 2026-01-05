Detienen a dos mujeres que ocultaban 11 mil dólares falsos bajo su vestimenta

Gendarmes de la Sección “Libertador General San Martín” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy), mientras realizaban un operativo de prevención vial, controlaron un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal (Salta) y que se dirigía a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Los gendarmes observaron durante la inspección de documentos, anomalías en la vestimenta de dos pasajeras. Ante la sospecha de estar ante un hecho ilícito, se solicitó la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, quienes autorizaron una requisa minuciosa sobre las involucradas.

Los funcionarios hallaron adheridos a sus cuerpos fajos con billetes ocultos bajo sus prendas. Peritos de Criminalística y Estudios Forenses, confirmaron que se trataba del traslado de 11.600 U$S en billetes apócrifos.

Durante la identificación, una de las mujeres resultó que se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal. Ambas quedaron supeditadas a la causa. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre, sobre Ruta Nacional Nº 34, a la altura del río Zora en Jujuy.

