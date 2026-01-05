Tecnicatura en Turismo: en 2026 también se dictará en la sede Central Salta de la UNSa

La Universidad Nacional de Salta (UNSa), a través de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, informó que a partir del Ciclo Lectivo 2026 la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo podrá cursarse también en la Sede Central Salta, sin dejar de dictarse en la Delegación Regional Cafayate.

La medida fue aprobada mediante Resolución CD ECO N° 701/25 y constituye una decisión estratégica orientada a ampliar el acceso a la educación superior, garantizando igualdad de oportunidades para los estudiantes que residen en la ciudad de Salta y zonas aledañas, quienes hasta el momento debían trasladarse a Cafayate para iniciar la carrera.

Si bien la tecnicatura cuenta con una trayectoria consolidada en la Sede Cafayate, la apertura de una comisión adicional en la Sede Central no reemplaza la propuesta existente, sino que la fortalece y complementa, permitiendo una mayor cobertura territorial y una planificación académica acorde a las demandas actuales de la provincia.

La implementación de esta modalidad será posible gracias a las inversiones realizadas por la Facultad en conectividad satelital y equipamiento tecnológico, lo que permitirá el dictado simultáneo de clases entre ambas sedes, asegurando igualdad en la calidad académica y la interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes.

Desde la gestión académica se destacó que esta decisión responde al compromiso de la Universidad Pública de remover obstáculos socioeconómicos que dificultan el ejercicio del derecho a la educación, en particular aquellos vinculados a los costos de traslado y residencia.

Inscripciones abiertas

La preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026 ya se encuentra habilitada y se realiza de manera virtual a través del sitio oficial de la Universidad Nacional de Salta: https://preinscripcion.unsa.edu.ar/preinscripcion/?__o

Los estudiantes que se matriculen en el primer año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo podrán optar por cursar en la Sede Central Salta o en la Delegación Cafayate, de acuerdo con su lugar de residencia. Para el cursado en Sede Central Salta será requisito acreditar residencia en la ciudad de Salta o localidades cercanas, quedando excluidos quienes residan en Cafayate.

El cursado será de carácter presencial en ambas sedes, en el horario de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 horas. La comisión de Sede Central contará con un cupo máximo de 80 estudiantes. Una vez alcanzado dicho límite, los aspirantes deberán cursar la carrera en la Delegación Cafayate.

