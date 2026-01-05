Día de los Reyes Magos: los niños viajan gratis en las unidades de SAETA

Como todos los años, este martes 6 de enero en que los chicos celebrarán la llegada de los Reyes Magos, SAETA habilitará el viaje gratuito para que los niños puedan participar de las distintas actividades organizadas para esta fecha.

Desde las 8 y hasta las 20 hs, los chicos de hasta 12 años podrán viajar gratis en colectivos SAETA de toda el área Metropolitana. Siempre deberán estar acompañados por un mayor responsable que sí abonará el boleto correspondiente.

Este beneficio estará vigente en todos los municipios abarcados por el sistema SAETA: ciudad de Salta, San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma, Campo Quijano, El Carril, Chicoana y Coronel Moldes.

*Sec. Prensa Salta

