Destacando equilibrio fiscal, desendeudamiento e inversión social, debutó la vocera oficial de la Provincia

Esta mañana, se llevó a cabo la primera conferencia de prensa del año 2026 encabezada por la vocera oficial de la provincia de Salta, Paula Benavides.

Benavides realizó un balance integral de la gestión provincial, subrayando que el Gobierno de Salta, cerró el año 2025 por sexto año consecutivo con equilibrio fiscal. “No es relato, son datos”, remarcó, al explicar que este ordenamiento permitió reducir significativamente la deuda heredada, que ascendía a 640 millones de dólares. Gracias a la gestión, casi el 50% de ese monto ya fue cancelado, iniciando el 2026 con una deuda de 296 millones de dólares menos.

La vocera destacó que el equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, sino la base para sostener políticas públicas que impacten en la vida cotidiana de los salteños. En ese sentido, señaló que el presupuesto provincial destina el 87,30% de sus recursos a áreas esenciales: Educación (42,89%), Salud (26,62%) y Seguridad (17,8%), demostrando que es posible administrar con responsabilidad sin resignar la inversión social.

En materia de alivio fiscal y apoyo al sector productivo, Benavides detalló medidas concretas como la reducción del 20% en las alícuotas de Ingresos Brutos para comercio, hoteles y gastronomía; la eliminación de 28 tasas innecesarias; y la exención impositiva por 12 meses para nuevos contribuyentes. A esto se suma un fuerte proceso de modernización del Estado, con el 90% de los trámites de Rentas disponibles de manera online y la eliminación de más de 800 mil declaraciones juradas mediante el monotributo unificado y el régimen simplificado.

El balance también puso en relieve el crecimiento de sectores estratégicos. En minería, Salta consolidó proyectos de litio en producción y avanzó con iniciativas de escala mundial como Taca Taca en cobre, con una fuerte exigencia de contratación de mano de obra local. La agroindustria continúa siendo un pilar económico, con liderazgo nacional en producción de legumbres, crecimiento sostenido en vitivinicultura de altura y una proyección positiva en ganadería.

Asimismo, se destacó el acompañamiento a emprendedores a través de ferias y programas que fortalecen la economía local, el récord turístico alcanzado con más de 3 millones de visitantes y la consolidación de Salta como hub aéreo del norte argentino, con nuevas rutas nacionales e internacionales.

En educación y formación, la UPATECO se afianzó como una herramienta clave para la inserción laboral de jóvenes, con 33 carreras vinculadas a la demanda actual del mercado y presencia federal en 10 sedes operativas. Paralelamente, se avanza en la puesta a punto de establecimientos educativos en toda la provincia, con una inversión de 12 mil millones de pesos destinada a garantizar aulas seguras y un inicio lectivo normal el próximo 2 de marzo.

En salud, la vocera remarcó la recuperación de recursos y turnos para los salteños, la adquisición de 34 ambulancias con fondos provinciales y una política sanitaria enfocada en priorizar a los residentes.

En seguridad, se resaltó el fortalecimiento del recurso humano, la creación de nuevas dependencias, la ampliación del sistema de videovigilancia y la implementación del Plan Güemes como herramienta central en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, Benavides explicó que el proceso de ordenamiento del Estado incluye una nueva ley de ministerios que reduce estructuras y burocracia, optimiza recursos y fortalece la gestión con equipos técnicos, reafirmando el compromiso con la transparencia y la eficiencia. “Es orden sin marcha atrás”, concluyó.

*con información de Sec. Prensa Salta

