Toyota Argentina presentó el nuevo bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país

Con este lanzamiento, la compañía da un paso más en su estrategia de múltiples tecnologías (Multi-Pathway Approach) y ofrece a sus clientes una nueva experiencia de conducción: silenciosa, intuitiva y con una gran capacidad de aceleración.

El nuevo bZ4X incorpora mejoras en autonomía, potencia, rendimiento de carga y diseño. Lanzado globalmente en 2022 como el primer modelo de la familia bZ (Beyond Zero), actualmente se comercializa en mercados como Japón, China, Estados Unidos y Europa. Su llegada a la Argentina es el resultado de más de tres décadas de desarrollo de tecnologías electrificadas, un camino iniciado en 1992 con la creación de la División de Vehículos Eléctricos de Toyota.

Pensado para responder a las necesidades de movilidad de los entornos urbanos y sus alrededores, el nuevo bZ4X combina los beneficios de la tecnología 100% eléctrica con los atributos que distinguen a Toyota: calidad, durabilidad y confiabilidad.

Diseño y plataforma concebidos para la movilidad eléctrica

El nuevo bZ4X presenta una identidad visual moderna y tecnológica, inspirada en el lenguaje de diseño “Hammerhead”, con una trompa de líneas definidas, ópticas LED en forma de “C” y una barra luminosa que conecta las luces diurnas. Los faros principales fueron ubicados en una posición más baja para reforzar su identidad visual.

Elementos como la parrilla inferior, las tomas de aire laterales y el alerón trasero fueron desarrollados para optimizar el flujo de aire y contribuir a la eficiencia del vehículo. En el perfil se destacan los overfenders negros, el techo bitono y las llantas de diseño aerodinámico.

La estructura de la carrocería fue diseñada para proteger tanto a los ocupantes como a la batería, que se encuentra bajo el piso dentro de una protección reforzada con estructuras especiales de absorción de energía que ayudan a dispersar las fuerzas de colisión antes de que lleguen a la batería.

Diseño interior y conectividad

El interior del nuevo bZ4X fue diseñado para ofrecer una experiencia digital e intuitiva. Incorpora un nuevo cuadro de instrumentos digitales ubicado por encima del volante, que facilita la lectura de la información y permite mantener la atención en el camino.

La cabina incorpora una nueva pantalla táctil de 14 pulgadas, desde la que se operan las principales funciones de información y entretenimiento, conectividad y climatización. Además, cuenta con doble cargador inalámbrico para smartphones, reforzando la practicidad para conductor y acompañante.

El equipamiento incluye tapizados en cuero natural y ecológico, regulación eléctrica para las plazas delanteras, ventilación en las butacas delanteras y calefacción en las plazas delanteras y traseras.

Entre las tecnologías destacadas se encuentra el espejo retrovisor digital, que contribuye a mejorar la visibilidad hacia atrás al reducir los puntos ciegos generados por obstáculos en la parte posterior del vehículo. También se trabajó especialmente en la insonorización del habitáculo para ofrecer una experiencia de conducción más silenciosa y confortable.

Performance y baterías

El nuevo bZ4X incorpora un sistema de propulsión 100% eléctrico con tracción integral AWD y dos motores eléctricos, uno en cada eje, alimentados por una batería de 73,1 kWh. En conjunto desarrollan una potencia máxima de 343 CV, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos.

La nueva batería fue desarrollada para ofrecer una combinación de performance, eficiencia y durabilidad. Con una autonomía de hasta 480 kilómetros y un consumo de 12,8 kWh cada 100 km, incorpora mejoras en la capacidad de las celdas, la gestión térmica y la estructura interna del paquete de baterías.

Además, cuenta con un sistema de refrigeración (líquido) que contribuye a mantener una temperatura uniforme, favoreciendo el rendimiento, la seguridad y la vida útil del sistema del sistema.

Performance off-road

Si bien la tecnología de vehículos eléctricos a batería (BEV) suele asociarse al uso urbano, el nuevo bZ4X también fue desarrollado para ofrecer capacidades off-road. Su sistema de tracción integral se complementa con un Selector Multi-Terreno “X- MODE”, específico para superficies de baja adherencia, como “Tierra/ Nieve” y “Barro/ Nieve profunda”, que optimizan la respuesta del vehículo según el terreno.

Además, incorpora el sistema DAC (Downhill Assist Control), que ayuda a mantener una velocidad controlada en descensos pronunciados, y un sistema de control de agarre diseñado para mejorar la tracción a baja velocidad en caminos off-road o de

baja adherencia.

Plataforma y dimensiones

Con 4.690 mm de largo, 2.850 mm de distancia entre ejes y una altura libre al suelo de 200 mm, el bZ4X ofrece una presencia imponente y un amplio espacio interior. La plataforma e-TNGA, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos a batería, permite una generosa distancia entre ejes y un centro de gravedad más bajo gracias a la ubicación de la batería bajo el piso.

Carga y autonomía

Con una autonomía de hasta 480 kilómetros, el nuevo bZ4X ofrece distintas alternativas de carga para adaptarse a las necesidades de cada usuario. El vehículo se entrega con un cargador de emergencia que puede conectarse a una toma convencional de 220V. Además, Toyota ofrece como accesorio un cargador de pared de 7 kW y 22 kW. Con una instalación monofásica de 7 kW, la carga completa puede realizarse en aproximadamente 10,4 horas, mientras que con una instalación trifásica de 22 kW el tiempo se reduce a 3,3 horas.

Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia de carga a distintos entornos y necesidades de uso, tanto para la carga diaria en el hogar como para reducir los tiempos de recarga.

Seguridad

El nuevo bZ4X incorpora el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, que suma mejoras en las capacidades de detección gracias a una nueva cámara frontal con mayor alcance y capacidad para identificar señales de cambio de carril y sendas

peatonales.

El sistema incluye funciones como Sistema de Pre-colisión Frontal (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) de rango completo, Alerta y Asistente de Mantenimiento de Carril (LDA), Sistema Automático de Luces Altas (AHB) y Sistema

de Luces Altas Adaptativas (AHS).

Además, el vehículo incorpora tecnologías de asistencia a la conducción como sistema de estacionamiento automático, monitoreo de punto ciego (BSM), PKSB —que ayuda a prevenir contactos durante maniobras de estacionamiento mediante asistencia de frenado— y asistencia de salida segura (SEA), capaz de detectar vehículos o ciclistas al momento de abrir las puertas para ayudar a evitar accidentes.

La seguridad se complementa con ocho airbags distribuidos en toda la cabina para maximizar la protección de los ocupantes.

Colores

La gama de colores del nuevo bZ4X está compuesta por una paleta de 4 colores, todos con carrocería Bitono: Blanco Perlado, Gris Oscuro Metalizado, Azul Oscuro Metalizado, Rojo Metalizado.

Garantía

Como todos los vehículos Toyota, bZ4X también está dentro de Toyota 10, el programa que permite extender la garantía hasta por 10 años o 200.000 km. La garantía también aplica sobre los componentes del sistema eléctrico: baterías eléctricas, convertidor – inversor, unidad electrónica de control, entre otros.

Los clientes cuentan además con el respaldo de la Red de Concesionarios Toyota en todo el país, y su servicio post venta, altamente capacitado y asegura una disponibilidad de repuestos permanente.

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