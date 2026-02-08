Del 9 al 13: barrios de la Capital donde el Registro Civil realizará trámites de DNI y Pasaportes

Desde el próximo lunes 9 y hasta el viernes 13, el Registro Civil de Salta llevará adelante operativos de identificación en distintos barrios de la Capital.

Cronograma

El lunes 9 de febrero , el móvil de identificación estará en la Manzana 47, Lote 8, del barrio Ampliación San Calixto;

, el móvil de identificación estará en la Manzana 47, Lote 8, del barrio Ampliación San Calixto; el martes 10 de febrero continuará su recorrido en la intersección de las calles Mar de las Antillas y Méndez, en el barrio Pablo Saravia;

continuará su recorrido en la intersección de las calles Mar de las Antillas y Méndez, en el barrio Pablo Saravia; el miércoles 11 las actividades se desarrollarán en el Centro Vecinal del barrio Progreso, ubicado en calles Corbalán y Cortez;

las actividades se desarrollarán en el Centro Vecinal del barrio Progreso, ubicado en calles Corbalán y Cortez; el jueves 12 , el móvil se instalará en avenida 5, casa 1194, del barrio Santa Ana;

, el móvil se instalará en avenida 5, casa 1194, del barrio Santa Ana; el viernes 13 en la esquina de las calles Santa Teresa y Santa Cecilia, en el barrio Santa Lucía.

De manera simultánea, se realizarán operativos con valijas móviles desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero en el Salón de Usos Múltiples del barrio Sanidad, y el jueves 12 y viernes 13 en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500.

En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el RENAPER junto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Finalmente, se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

*imagen de archivo e ilustrativa

Más sobre: Salta.



