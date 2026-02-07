Operativo de emergencia en Metán para asistir a familias afectadas por las intensas lluvias

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó un operativo de asistencia en Metán tras las intensas lluvias que afectaron a distintos sectores de la ciudad. Las acciones se desarrollaron conforme a los lineamientos dispuestos por el ministro Mario Mimessi y en coordinación con la Municipalidad local, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a las familias damnificadas.

De acuerdo con el relevamiento realizado por los equipos territoriales, los barrios más afectados fueron el asentamiento Virgen del Valle, el barrio Sarmiento, donde se registró una vivienda afectada, además de Metán Viejo y el barrio Los Laureles. En uno de los asentamientos se brindó asistencia prioritaria a un adulto mayor.

Asistieron a más de 60 familias de distintos barrios de la ciudad. Al momento no se registran evacuaciones masivas, aunque una persona debió ser alojada de manera preventiva en un complejo dispuesto para tal fin, donde recibió asistencia alimentaria y acompañamiento.

Durante la tarde, se envió desde la ciudad de Salta un camión con insumos para reforzar la asistencia, lo que permitió completar la cobertura de las necesidades relevadas. A lo largo de todo el operativo, se entregaron bidones de agua potable, módulos alimentarios, colchones, plásticos, chapas, ropa, zapatillas y otros elementos de primera necesidad.

El trabajo se desarrolló de forma articulada con personal de la Municipalidad de Metán, que mantuvo equipos activos en territorio, fortaleciendo las tareas de asistencia y contención social en los barrios afectados.

Sec. Prensa Salta

