Arribó el primer vuelo de LATAM que inauguró la ruta aérea Tucumán - Lima (Perú)

Bajo un manto de madrugada y una persistente llovizna que parecía bendecir el momento, Tucumán dio un paso crucial en su conectividad internacional. El primer vuelo directo proveniente de Lima (Perú), operado por LATAM Airlines, tocó pista en el Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo a las 5:03 de la mañana de hoy, inaugurando una ruta estratégica para el turismo.

El Ente Tucumán Turismo (ETT) organizó una cálida recepción para los turistas. Los pasajeros fueron agasajados con un desayuno dispuesto en un sector especial del aeropuerto, mientras el músico Diego Molina amenizaba el ambiente con su voz e interpretando canciones típicas tucumanas. Paralelamente, el grupo actoral Los Intérpretes daba una emotiva bienvenida personificando personajes de época. A modo de obsequio, se entregó a los turistas merchandising que incluía productos regionales y vasos con la leyenda "Bienvenidos a Tucumán".

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, encabezó la comitiva institucional en el acto, acompañado por la vicepresidenta, Inés Frías Silva; el secretario general, Marcos Díaz; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; el presidente de la Unión de Hoteleros de Tucumán, Ernesto Gettar; y la presidenta del Buró de Congresos y Convenciones de Tucumán, Marina Sánchez.

En el acto de corte de cinta para despedir a los primeros pasajeros que tomaron el vuelo Tucumán-Lima, las autoridades destacaron la importancia de la ruta. En este sentido, Amaya afirmó que "este vuelo nos conecta directamente con un hub internacional estratégico. La ruta Lima-Tucumán es una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero que busca en nuestra provincia una experiencia auténtica e histórica".

